Cancelan el festival Wireless después de que se impidiera la visita de Kanye West al Reino Unido

El festival Wireless 2026 ha sido cancelado después de que se le impidiera a Kanye West, su cabeza de cartel, viajar al Reino Unido.

El gobierno denegó el permiso a West, ahora conocido como Ye, para viajar al Reino Unido tras la polémica suscitada por su actuación prevista en el festival londinense de este verano.

Durante los últimos años, West ha provocado indignación por una serie de comentarios antisemitas, racistas y pronazis.

En un comunicado, el festival Wireless anunció su cancelación y el reembolso de las entradas a todos los poseedores. Añadió que se había consultado con "múltiples partes interesadas" antes de contratar a West, "y que en ese momento no se planteó ninguna preocupación".

Continuó: "El antisemitismo en todas sus formas es abominable, y reconocemos el impacto real y personal que estos problemas han tenido.

"Como dijo Ye hoy, reconoce que las palabras por sí solas no bastan, y a pesar de ello, espera tener la oportunidad de iniciar un diálogo con la comunidad judía del Reino Unido".

Por su parte Ye declaró que había estado siguiendo de cerca la polémica en torno a Wireless. "Mi único objetivo es venir a Londres y ofrecer un espectáculo que promueva el cambio, fomentando la unidad, la paz y el amor a través de la música", afirmó.

"Agradecería la oportunidad de reunirme en persona con miembros de la comunidad judía del Reino Unido para escucharlos", añadió. "Sé que las palabras no bastan; tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si están abiertos a escucharme, aquí estoy".

El primer ministro Keir Starmer declaró que la decisión de contratar a Ye era "profundamente preocupante" y finalmente su permiso de entrada al país fue denegado.