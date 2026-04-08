Rakai responde a los insultos racistas recibidos por los fans de Rubius tras el reto de MrBeast

Lo primero por delante: el racismo está mal y las personas que dedican parte de su vida a insultar y amenazar a streamers deberían repensar qué están haciendo y qué aportan al mundo con esa actitud. De esto precisamente se queja Rakai, que está en el foco hispano como nunca antes debido a sus faltas de respeto y su comportamiento durante el reto de MrBeast. El joven streamer asegura que está recibiendo insultos racistas por todo ello, además de amenazas de muerte. No solo él, sino que asegura que su madre está recibiendo también mensajes en su teléfono debido a esta situación.

A partir de ahí, el resto del directo destacó por dar de lado esos insultos y amenazas para pasar a comportarse como ya sabemos que es habitual en él. Siguió faltando al respeto a sus contrincantes durante el reto de MrBeast. Se metió con Abraham debido a su edad, básicamente llamándole viejo. Aseguró que todos iban contra él y que con un millón de dólares en juego eso era lo importante por encima de cualquier otra cosa. Por algún motivo se ve que competir por dinero implica dejar de lado la amabilidad y la deportividad.

De hecho, parece que el dinero es su gran motivación para todo, lo cual es en sí un gran problema. Señala que no estaba allí para hacer amigos, pero cabe preguntarse si era necesario estar allí para granjearse enemigos. Además, nada de lo que dice justifica que fuera tanto un mal ganador como un mal perdedor, dado que también intentó descalificar a otros oponentes en la final después de ser eliminado y el propio MrBeast tuvo que llamar a seguridad para que le alejaran del escenario. Una muestra más de que Rakai aún tiene mucho que madurar y crecer tanto delante como detrás de las cámaras.