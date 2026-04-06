Qué ha pasado con El Rubius y Rakai en el stream de MrBeast

MrBeast parece tener completamente dominado el mundo del vídeo editado, pero en lo referido a la creación de contenido en directo aún tiene por delante cosas que aprender. Las críticas no se han hecho esperar ante su último reto en el que varios streamers estuvieron varias horas muy aburridas intentando completar los objetivos. El mayor momento de salseo tuvo como protagonista a ElRubius, que no pudo despedirse en condiciones por culpa de otro de los participantes: Rakai. Este streamer, desconocido para la mayoría del público hispano, demostró una inmadurez que tampoco sorprende mucho dada su edad. Nacido en 2008, todavía no tiene ni 18 años al momento de escribir estas líneas.

El momento es tal y como podéis observar en el vídeo de arriba. ElRubius intenta despedirse de forma normal y Rakai decide actuar como si el momento fuera suyo. Decide realizar varios bailes de Fornite mientras MrBeast como host demostraba su inutilidad al no hacer absolutamente nada y no controlar la situación. ElRubius mantuvo la calma todo lo que pudo, Rakai quedó como alguien que todavía tiene mucho por delante para crecer y, sobre todo, madurar. Desde luego hace pensar que esa idea de prohibir a los más jóvenes acceso a las redes sociales tiene bastante sentido.

La otra cara de la moneda la pone la parte más tóxica de la comunidad, que parece ser que ha empezado a reaccionar con insultos racistas. Una actitud totalmente repudiable. El asunto ha escalado ya de forma internacional, con una división clara entre los que apoyan a ElRubius y los que apoyan a Rakai. Y, por supuesto, todo el mundo ha aprovechado para hacer contenido en torno al único momento con un mínimo de relevancia del insulso reto de MrBeast. Entre ellos, el MrBeast español que es hoy en día Ibai, que ha subido un vídeo alabando el temple y la calma de ElRubius: