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Lil Nas X recibirá tratamiento psiquiátrico para no ser encarcelado por su agresión a la policía

El cantante Lil Nas X podrá librarse de ir a prisión por su agresión a la policía en verano del año pasado, siempre y cuando mantenga su tratamiento psiquiátrico para el trastorno bipolar, y con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos dos años.

Lil Nas X ren el videoclip de Montero.

Lil Nas X ren el videoclip de Montero.Lil Nas X / YouTube

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Asier Duque
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La trayectoria de Lil Nas X es, probablemente, una de las más curiosas de analizar entre los artistas que han despuntado desde el cambio de década. Tras conseguir su primer hit con Old Town Road, el cantante pasó a tener una era muy dulce con numerosas canciones de éxito, videoclips espectaculares y atención por parte de los fans del pop y de los medios. Pero pronto su costumbre de recurrir a temáticas polémicas le pasó factura, y la viralidad que antaño lograba de forma natural pasó a escasear. Solo sus problemas de salud o sus polémicas personales eran motivo de conversación en redes, y el auge de todo ello se vivió en verano del año pasado, cuando fue detenido por caminar en ropa interior por la calle y por agredir a los policías que intentaron retenerlo. Tras un proceso judicial intenso, Lil Nas X podrá quedar en libertad, bajo estrictas condiciones.

El cantante ha sido diagnosticado con trastorno bipolar, y su incidente del verano pasado ha sido achacado a ello. Dado que desde entonces recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico constante, el juez ha considerado que debe continuar con su recuperación sin ir a prisión, ya que no ve indicios de que Lil Nas X vaya a comportarse así de nuevo, mientras mantenga su tratamiento.

Por otro lado, el cantante tendrá que tener cuidado y no cometer ningún delito durante los próximos dos años, ya que en ese caso se revisaría su condena por este asunto y podría acabar en prisión. En un principio, se barajó la posibilidad de que cumpliese una pena de hasta cinco años de prisión por la agresión que cometió.

Lil Nas X ha mostrado su alegría y su alivio al conocer estas conclusiones del juez, y ha querido agradecer a sus fans el apoyo brindado durante todo el proceso. ¡Solo queda esperar que, efectivamente, sea el comienzo de un cambio notable en su vida!

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