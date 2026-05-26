KATSEYE arrasa en los AMAs: así fue una de las galas más importantes del año

La madrugada del lunes dejó una de las ediciones más comentadas de los American Music Awards de los últimos años. Celebrados en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y presentados por Queen Latifah, los AMAs de 2026 estuvieron dominados por artistas jóvenes y propuestas cada vez más internacionales, en una gala donde el K-pop volvió a ocupar un lugar central.

Uno de los grandes nombres de la noche fue KATSEYE. El grupo consiguió las tres categorías a las que aspiraba: Nuevo Artista del Año, Artista Revelación Pop y Mejor Vídeo Musical por Gnarly. La formación, que apareció por primera vez en unos premios como quinteto tras la ausencia continuada de Manon Bannerman, celebró los galardones visiblemente emocionada. En uno de los vídeos más compartidos de la noche puede verse a Daniela cayendo al suelo mientras el resto de integrantes grita al escuchar el anuncio del premio.

Durante su discurso de agradecimiento, las integrantes dieron las gracias a sus seguidores, a sus familias y al presidente de HYBE, Bang Si-hyuk. Sophia Laforteza mencionó además a BTS por "inspirarles a representar su cultura a escala global".

La actuación de KATSEYE también fue uno de los momentos más comentados de la gala. El grupo interpretó Pinky Up en una escenografía surrealista: aparecieron saliendo de un enorme oso rosa con altavoces incorporados antes de irrumpir en una falsa fiesta de té rodeada de peluches flotantes y explosiones de color.

Precisamente BTS fue otro de los grandes triunfadores. El grupo ganó Artista del Año, Canción del Verano por SWIM y Mejor Artista Masculino de K-pop, consolidando su regreso tras el parón por el servicio militar obligatorio de varios miembros.

Entre el resto de vencedores destacaron Sabrina Carpenter, que obtuvo Álbum del Año por Man’s Best Friend; Shakira, premiada por su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour; y el fenómeno viral Golden, interpretado por HUNTR/X, que ganó Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal.

La ceremonia también dejó espacio para homenajes y regresos inesperados. Billy Idol recibió el premio a toda su carrera y cerró la gala con una actuación cargada de referencias a los años ochenta, mientras grupos históricos como The Pussycat Dolls o Black Eyed Peas protagonizaron algunos de los momentos más nostálgicos de la noche.