Una influencer usa una barriga de mentira para recomendar looks para embarazadas, y le cae la mundial

No hay nada que le guste más a las redes que un salseo entre influencers, incluso cuando las propias creadoras no tenían intención de generar un conflicto. Es lo que les ha ocurrido a Carla Paucar y Roxana Zurdo, después de que algunos conocidos influencers de salseo hayan compartido unos vídeos en los que la primera habla de forma indirecta de la segunda. Roxana Zurdo había publicado un vídeo bastante desacertado, en el que recomendaba looks para embarazadas mientras utilizaba una barriga falsa. Carla Paucar fue una de las que señaló que no era adecuado hacer ese tipo de vídeos, porque estar embarazada va mucho más allá de tener un bulto en el vientre.

Roxana Zurdo ha preferido retirar ese contenido en cuanto ha recibido críticas al respecto, y Carla Paucar ha reaccionado al salseo que se estaba generando por el vídeo que había publicado en respuesta. Por lo que ha señalado, no tenía la intención de que se atacase a Roxana, y lamenta que este asunto haya sido enmarcado como un beef por parte de los creadores de contenido sobre cotilleo.

Por suerte para ambas, parece que sus seguidores habituales han comprendido lo ocurrido y han mandado mensajes de apoyo a ambas, así que es poco probable que este tema tenga consecuencias negativas para ninguna de ellas. Las dos están disfrutando de un buen momento en sus trayectorias en redes y son respetadas por sus correspondientes audiencias, así que seguramente este salseo quede atrás muy pronto.