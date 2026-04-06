Magdalenita, criticada por defender a los influencers que acudieron al Lux Tour de Rosalía

El ciclo de vida de un creador de contenido siempre es el mismo: las redes lo aúpan cuando llega su momento de viralidad; pero cuando parece haberse establecido como un rostro reconocible, empiezan a llegar los primeros haters, hasta que se desata la primera de las grandes polémicas y todo el mundo parece estar de pronto en su contra. La influencer Magdalenita ascendió como creadora de contenido el año pasado, gracias a sus vídeos observando a los renacuajos de su pueblo, y hoy en día goza de una notable popularidad y de numerosas oportunidades interesantes. Pero uno de sus últimos comentarios ha sido duramente criticado, por defender a los creadores de contenido que acudieron al Lux Tour de Rosalía.

Más allá del mensaje que Magdalenita quería mandar, ha sido el tono utilizado y, sobre todo, el cierre del comentario lo que ha indignado a muchos. La influencer conectó con una enorme audiencia gracias a su cercanía, sencillez y naturalidad, y leer mensajes sobre envidia a los influencers no encaja con lo que muchos esperaban de ella. Muchos han salido, como era de esperar, con los típicos comentarios de "A mí siempre me dio mala espina".

Probablemente, se trate de un comentario con buenas intenciones y mala ejecución, realizado en un momento de rabia que no le ha salido demasiado bien a Magdalenita. Por suerte, parece que la influencer ha decidido continuar con su contenido habitual sobre curiosidades y divulgación artística y cultural, sin responder a las críticas que se han estado lanzando contra ella en los últimos días. Al fin y al cabo, este tipo de pequeñas oleadas de odio son algo a lo que la mayoría de creadores de contenido están acostumbrados, así que solo era cuestión de tiempo que a Magdalenita le tocase vivir una de ellas.