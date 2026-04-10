¿Estamos saturados de los influencers? El vídeo viral que ha abierto el debate

"La fatiga y la sobresaturación de las influencers. Un tema que está ahora candente. Quiero hablar de ello porque llevo en internet desde que tengo como 10 años, desde que empecé a jugar a Club Penguin, pasé a Habbo y descubrí lo que era el mal del mundo. Y no me he ido. Y de verdad que yo ahora, como otras tantas, tengo ganas de irme". Así empieza esta tiktoker a hablar de un tema que es recurrente en las redes sociales y que conecta con el sentimiento de mucha gente. ¿Estamos cansados de los influencers? ¿Nos satura su presencia? ¿Qué supone tanto ruido en nuestras vidas?

El primer problema es el de compararse. "Viven unas vidas que no son, para nada, alcanzables para el ser humano promedio. Obviamente, aunque tu vida sea muy buena, si lo comparas con la suya te pasa... tu vida es una mierda. Es que eso es así". Esto ya genera una distancia que, con el tiempo, ayuda a coger tirria a quienes más presumen de sus viajes y su nueva clase social. Porque eso es el segundo problema, que la vida de los influencers no es la misma que cuando no lo eran y no es sano que intenten engañar con eso. "Tú no puedes estar con tu piel perfecta, tu cara perfecta, tu pelo perfecto, tu todo perfecto en las Maldivas y que te salga un grano y hacerme creer, o intentar hacerme creer, que tú y yo somos amigas, que tú y yo somos iguales porque mírame, tienes un grano".

¿Hay solución? Propone una. "No tienes que seguir a gente que no te hace bien porque en algún momento te ha gustado su contenido, porque en algún momento te has sentido identificada con ella". Un unfollow a tiempo puede suponer una mejora sustancial en tu relación con las redes y los influencers. También ser más consciente del contenido que consumes, quizá optando por vídeos más largos y trabajados en los que la persona se muestre realmente tal y como es, sin venderte algún producto o realidad imposible.

Por último, nada obliga a estar presente en redes. A veces es muy sano simplemente borrar las apps del teléfono móvil y salir a tocar hierba. Optar por un estilo de vida en el que no estemos atrapados por la pantalla todo el día. Dado lo acostumbrados que estamos a ello, parece ser algo difícil. Pero hacerlo de vez en cuando es muy sano y ayuda a tener perspectiva de nuestra vida y de la de los demás. Te puedes llegar a sorprender con todo lo que verdaderamente tienes.