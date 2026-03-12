Lluvia de críticas a los influencers que se marchan de Dubái por la guerra y abandonan a sus mascotas

La ciudad de Dubái, uno de los centros financieros y turísticos más conocidos del Golfo Pérsico, atraviesa un momento de incertidumbre tras la reciente escalada militar en Oriente Próximo. En este contexto, miles de expatriados han decidido abandonar los Emiratos Árabes Unidos en cuestión de días, lo que ha provocado una situación inesperada para los refugios de animales de la ciudad.

Organizaciones de bienestar animal han alertado de un fuerte aumento de mascotas abandonadas en las últimas semanas. Refugios como K9 Friends o Dubai Street Kitties aseguran que están desbordados por la llegada de perros y gatos que sus dueños han dejado atrás antes de marcharse del país. En algunos casos, los animales han sido encontrados en apartamentos vacíos; en otros, atados a postes o abandonados cerca de centros de rescate.

Los veterinarios también están experimentando una presión inusual. Algunas clínicas han denunciado un aumento de solicitudes de eutanasia para animales sanos, presentadas por propietarios que aseguran no poder hacerse cargo del traslado o de los costes asociados al viaje internacional.

El traslado de mascotas fuera del país requiere una serie de trámites administrativos y permisos sanitarios que pueden prolongarse durante semanas. En medio de la salida precipitada de muchos residentes, ese proceso se ha convertido en un obstáculo para quienes intentan abandonar el país con rapidez. Varios propietarios han señalado la complejidad de la documentación y los elevados costes como motivos para no llevar a sus animales.

La polémica también ha alcanzado a la comunidad de influencers instalada en Dubái. Algunos creadores de contenido han sido criticados en redes sociales después de publicar mensajes desde otros destinos mientras sus mascotas permanecían en la ciudad.

Mientras tanto, voluntarios y asociaciones tratan de responder a la emergencia organizando redes de acogida temporal y rescate. Los refugios piden donaciones y hogares provisionales para evitar que los animales abandonados se conviertan en una nueva víctima silenciosa de la crisis regional.

El abandono de mascotas es ilegal en los Emiratos Árabes Unidos y puede conllevar multas o sanciones penales. Aun así, el aumento repentino de casos muestra hasta qué punto la salida masiva de residentes está teniendo consecuencias que van más allá de las personas que abandonan la ciudad.