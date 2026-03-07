Por qué hay calendarios que empiezan la semana en domingo

En España, si preguntas cuál es el primer día de la semana, la mayoría de la población dirá que es el lunes. Así lo reflejan nuestros calendarios, que siempre arrancan la semana en ese día. Pero hay ocasiones en las que las tiendas venden calendarios de distribución global, y algunos de ellos deciden arrancar la semana en el domingo, en vez de en el lunes. La explicación de esta diferencia es totalmente cultural, y se remonta miles de años atrás en el tiempo.

Antes de que el cristianismo se convirtiese en la religión mayoritaria de Occidente, el sabat de los judíos era el día en el que terminaba la semana. No fue hasta el año 321 d.C. que el emperador romano Constantino declaró el domingo como último día de la semana. Pero hoy en día, en países en los que todavía hay una fuerte presencia de comunidades judías (como puede ser Estados Unidos) se utilizan calendarios que terminan en sábado, para respetar esa parte de su cultura. Además, en los países de mayoría musulmana es el viernes el día festivo de la semana, y a veces sus calendarios se organizan de acuerdo a eso. Cada rincón del mundo tiene su forma de empezar y terminar la semana, aunque el estándar internacional indica que la semana empieza en lunes y termina en domingo.

Por supuesto, este tipo de calendarios son bastante liosos para personas que no estén familiarizadas con ellos, así que es habitual que la columna de los domingos se marque en rojo, al igual que la del sábado, para que llame la atención del usuario y que no dé lugar a confusiones. ¡Más de uno habrá ido a trabajar en el día que no le tocaba por haber mirado un calendario de este tipo!