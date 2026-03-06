Gran polémica en Roblox tras la presencia de elementos pornográficos en el juego

Un vídeo grabado dentro de Roblox ha desencadenado una nueva controversia en torno a la seguridad de los menores en las plataformas de videojuegos en línea. La grabación, que comenzó a circular en redes sociales esta semana, muestra a tres avatares del juego realizando movimientos que simulan relaciones sexuales dentro de un entorno virtual.

Las imágenes, de apenas unos segundos de duración, han provocado una rápida reacción entre usuarios y asociaciones de padres. En el vídeo se puede ver a los personajes interactuando dentro de un espacio creado por usuarios, una de las características centrales del juego, que permite a cualquier jugador diseñar mundos, minijuegos o experiencias propias.

Ese mismo sistema de creación abierta es el que, según críticos de la plataforma, puede facilitar la aparición de contenidos inapropiados. Aunque la compañía mantiene herramientas de moderación y filtros automáticos, algunos usuarios logran eludirlos mediante animaciones, combinaciones de objetos o servidores privados que luego se difunden a través de clips grabados.

La polémica ha tenido especial repercusión en Estados Unidos, donde varios colectivos de padres han comenzado a pedir medidas más estrictas. Algunos grupos han llegado incluso a reclamar la prohibición del juego en el país si la empresa no refuerza los controles sobre el contenido generado por los propios jugadores.

El debate ha vuelto a poner el foco en la popularidad de Roblox entre los menores. La plataforma cuenta con millones de usuarios activos y una parte significativa de ellos son niños y adolescentes. Precisamente por ese motivo, organizaciones de defensa de la infancia insisten desde hace años en la necesidad de mejorar la supervisión de los espacios virtuales donde interactúan.

Por el momento, la compañía responsable de Roblox no ha emitido una respuesta oficial específica sobre el vídeo que ha provocado la polémica. En otras ocasiones similares, la empresa ha reiterado que elimina de forma continua experiencias que violan sus normas y que mantiene equipos dedicados a la moderación de contenidos.

Mientras tanto, el clip sigue circulando por distintas redes sociales y ha reavivado un debate recurrente en la industria del videojuego: hasta qué punto las plataformas abiertas, que dependen de la creatividad de sus usuarios, pueden garantizar un entorno completamente seguro para los jugadores más jóvenes.