Polémica en los BAFTA por los insultos racistas de un invitado con síndrome de Tourette

La ceremonia de los BAFTA Awards, uno de los grandes escaparates del cine británico, transcurría con normalidad hasta que una intervención inesperada alteró el tono del evento y se volvió viral. John Davidson invitado, activista y divulgador sobre el síndrome de Tourette, gritó un insulto racista en pleno directo, generando desconcierto en el auditorio y entre los espectadores.

El momento se produjo durante un segmento de la gala retransmitido por la BBC, responsable de la señal. La cadena reaccionó posteriormente con una disculpa formal, explicando que se trató de una expresión involuntaria vinculada al trastorno neurológico del invitado. El síndrome de Tourette puede incluir tics vocales incontrolados y, en algunos casos, coprolalia, que implica la emisión de palabras ofensivas de forma involuntaria.

Las imágenes circularon con rapidez en redes sociales, donde se abrió un intenso debate. Algunos usuarios criticaron la falta de filtros en una retransmisión en directo; otros defendieron la necesidad de comprender el contexto clínico del episodio y evitar la estigmatización.

John Davidson en los BAFTA | Getty

Horas después, el propio activista publicó un mensaje en el que se mostró afectado por lo ocurrido. "Me siento profundamente mortificado", señaló Davidson. Añadió que jamás utilizaría ese tipo de lenguaje de manera consciente y que lamenta el dolor que haya podido causar. Explicó que su condición puede manifestarse en situaciones de estrés o alta exposición pública, y agradeció el apoyo recibido por parte de organizaciones y personas que conocen el trastorno.

El incidente ha reabierto la conversación sobre cómo gestionar la participación de personas con determinadas condiciones médicas en eventos televisados en directo, así como sobre la responsabilidad de las cadenas en contextos imprevisibles. Mientras tanto, la gala queda marcada por un episodio que trasciende lo cinematográfico y se adentra en un terreno social más amplio.