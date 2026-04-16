Clavicular responde a la polémica de su ingreso hospitalario por sobredosis: "Son un parche para sentirme neurotípico"

La palabra influencer viene, lógicamente, del hecho de que las personas que vemos al otro lado de la pantalla influyen al resto, invitándoles a imitar una serie de acciones y comportamientos. En ocasiones esto puede ser algo positivo, como en los casos de cuentas de divulgación o aquellas que se dedican al humor. Pero en otras ocasiones puede ser algo negativo, algo que históricamente hemos visto en movimientos negacionistas como los antivacunas o movimientos machistas como los Gamergate. Bajo diferentes excusas se genera una cultura que normalmente va dirigida a hombres jóvenes de formas muy tóxicas.

Es aquí donde enmarcamos el actual movimiento del looksmaxxing. Se trata de una tendencia que buscar conseguir el mayor atractivo posible a base tanto de ejercicios como de cuidados con productos estéticos. No hablamos de algo tipo "ve al gimnasio, haz flexiones, come sano", sino de algo más rollo "empuja tus pómulos con los dedos todas las mañanas después de una ducha fría para que tengan un ángulo afilado concreto". Y uno de los influencers más representativos de esto es Clavicular, un estadounidense que ahora ha sufrido una sobredosis en directo.

El uso de drogas está directamente relacionado con esta tendencia. Clavicular ha confesado en diferentes ocasiones que se vale de diferentes sustancias para lograr sus objetivos. Debido a ello no ha extrañado que, durante una de sus últimas retransmisiones, su comportamiento fuera errático. Sus compañeros decidieron cortar el directo de forma abrupta y, poco después, tuvo que ser trasladado a un hospital e ingresado por sobredosis. A posteriori explicó en redes lo ocurrido.

"Acabo de llegar a casa, eso fue brutal. Todas las sustancias son solo un parche para intentar sentirme neurotípico mientras estoy en público, pero obviamente no es una solución real. Lo peor de la noche fue mi cara desmoronándose al soltar la máscara de soporte vital". Justifica así su uso y abuso de sustancias. En anteriores ocasiones ya fue detenido e investigado por posesión de drogas.