Así fue el sentido abrazo de Rosalía a Loli Bahía en su concierto en Ámsterdam

Rosalía llevó su directo a Ámsterdam en el marco de su gira internacional, con un espectáculo centrado en su proyecto más reciente y una propuesta escénica que combina minimalismo y precisión estética. El concierto, celebrado ante miles de asistentes, avanzó con un repertorio que alterna momentos de intensidad emocional con pasajes de experimentación sonora.

A lo largo de la actuación, la artista mantuvo una conexión constante con el público, apoyándose en una puesta en escena depurada que deja el protagonismo en la interpretación. Sin grandes artificios visuales, el espectáculo se sostiene en la voz, la coreografía y una narrativa que transita entre lo íntimo y lo performativo.

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión ha tenido ocurrió hacia la mitad del concierto. Rosalía se desplazó hacia uno de los laterales del escenario para buscar a Loli Bahía, que se encontraba entre el público cercano. Ambas se fundieron en un abrazo que, durante unos segundos, detuvo el ritmo del espectáculo y generó una reacción inmediata entre los asistentes.

La escena fue grabada por varios espectadores y difundida rápidamente en redes sociales, donde ha acumulado miles de visualizaciones. El gesto, interpretado como una muestra de cercanía y complicidad, se ha convertido en uno de los fragmentos más compartidos de la gira en los últimos días.

La relación entre Rosalía y Loli Bahía ha sido objeto de atención mediática en los últimos meses, desde que ambas coincidieran en entornos vinculados al mundo de la moda y la música. Su vínculo, que se ha ido consolidando con el tiempo, aparece de forma ocasional en apariciones públicas y eventos, aunque ambas mantienen un perfil relativamente discreto en ese ámbito.

El concierto en Ámsterdam se suma así a una serie de actuaciones en las que Rosalía continúa reforzando su presencia internacional, en una gira que está siendo todo un éxito tanto de asistencia como de valoración.