Una influencer utiliza la Inteligencia Artificial para simular que ha estado en Coachella

Christina Rapado compartió recientemente varias imágenes en su perfil de Instagram en las que aparece, aparentemente, disfrutando del festival Coachella. En las fotografías se la puede ver sonriendo entre el público, bailando, abrazando a otras personas e incluso en escenas que simulan momentos de exceso, como una caída en el suelo tras una supuesta noche de fiesta.

El conjunto de imágenes presenta una narrativa visual coherente con la estética habitual del evento, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar en un primer momento que la influencer había asistido realmente al festival. Sin embargo, el contenido forma parte de un montaje creado con herramientas de inteligencia artificial, según la propia autora ha dado a entender posteriormente.

El uso de estas tecnologías permite generar escenas verosímiles en contextos donde la persona retratada nunca ha estado, integrando su imagen en entornos reales o recreados con gran nivel de detalle. En este caso, la iniciativa se plantea como una broma, aunque también pone de relieve el potencial de estas herramientas para construir relatos ficticios con apariencia de autenticidad.

No es la primera vez que Rapado recurre a este tipo de recursos. Anteriormente, ya había difundido imágenes en las que simulaba haber coincidido con la actriz Susan Sarandon durante los Premios Goya, también mediante técnicas de generación artificial.

La difusión de este contenido ha generado reacciones diversas entre los usuarios, desde quienes valoran el tono humorístico de la propuesta hasta quienes señalan la facilidad con la que este tipo de imágenes puede inducir a confusión. La creciente accesibilidad de herramientas de inteligencia artificial en el ámbito creativo continúa transformando la forma en que se producen y consumen contenidos en redes sociales.