El LEGO con más piezas de la historia será la Sagrada Familia de Barcelona: tendrá más de 12.000 piezas

El LEGO más grande hasta la fecha, el que tiene más bloques que ningún otro que haya existido, contiene más de 12.000 piezas y cuesta más de 700 euros. Lo importante para nosotros no es el tamaño en sí ni la pequeña fortuna que cuesta hacerse con ello. Lo importante para nosotros es que este set está basado en la Sagrada Familia, el legendario edificio de Barcelona que es uno de los centros turísticos más destacados de toda la ciudad. Y, siendo sinceros, uno de los lugares más conocidos de todo nuestro país a nivel internacional.

Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Entre las más destacadas se encuentra la de TheGrefg: "Cuánto se tarda en montar un Lego así? Tened en cuenta que soy gilipollas". Con humor ha indicado un interés que bien podría ser genuino, dado que montar LEGO de estos tamaños puede ser una actividad muy divertida y capaz de extenderse durante muchos meses. Así se lo han hecho saber en las respuestas, señalando experiencias similares con otros set de gran nivel. ¿Estará dispuesto el streamer a emplear parte de su tiempo en construir un LEGO para su nuevo setup?

El anuncio del LEGO de la Sagrada Familia llega justo a tiempo para el 100 aniversario de la muerte de Antoni Gaudí, el legendario arquitecto detrás de su diseño. Sus dimensiones son, aproximadamente, de 40 x 50 centímetros, lo que también convierte este LEGO en uno de los que más ocupa una vez terminado. Desde la compañía aseguran que sentían "una enorme responsabilidad por hacer justicia a la Sagrada Familia a través de este diseño. Nuestro objetivo era honrar la visión de Gaudí con el máximo respeto, captando el ritmo de la construcción de la basílica, su extraordinaria complejidad y ambición, y plasmar todo ello en una experiencia arquitectónica envolvente. No solo se trata del set de LEGO más grande de la historia, sino también de una réplica de una de las obras arquitectónicas más ambiciosas del mundo".