Empiezan los dramas de la Feria de Sevilla: una chica olvida ponerse los guantes al autobroncearse y el resultado es desternillante

La preparación estética previa a la Feria de Sevilla forma parte del ritual para muchas asistentes, con especial atención al vestuario, el peinado y el tono de piel. En este contexto, el uso de autobronceadores se ha popularizado como alternativa rápida para lograr un aspecto bronceado sin exposición prolongada al sol.

En los últimos días, un vídeo difundido en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios al mostrar el resultado de una aplicación incorrecta de este tipo de producto. La protagonista, una joven usuaria de la plataforma, relata entre lágrimas cómo intentó aplicarse autobronceador en casa sin seguir todas las recomendaciones habituales.

El error, según se aprecia en las imágenes, consistió en no utilizar guantes ni lavar adecuadamente las manos tras la aplicación. El resultado fue un contraste evidente: mientras el resto del cuerpo apenas presenta cambio de tono, las manos muestran un color mucho más oscuro, generando un efecto desigual.

El contenido ha circulado ampliamente en la red social, donde ha acumulado comentarios de distinto tono. Algunos usuarios cuestionan la falta de atención a las instrucciones del producto, mientras otros interpretan la escena desde el humor o la incredulidad. Entre las reacciones más repetidas figuran alusiones a la importancia de seguir las indicaciones de uso o a la posibilidad de que el vídeo tenga un componente exagerado.

Este tipo de episodios se repite con frecuencia en fechas señaladas como la Feria de Sevilla, cuando aumenta el consumo de productos cosméticos asociados a eventos concretos. La combinación de presión estética, inmediatez y difusión en redes sociales convierte errores individuales en fenómenos virales capaces de alcanzar audiencias masivas en pocas horas.