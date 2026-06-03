La estafa de Wallapop que se ha hecho viral: devolvió unos tornillos en lugar de un iPhone y acabó devolviendo el dinero tras la presión en redes

Todo empezó el pasado 22 de mayo, cuando la madre del usuario de X Estarossaguler puso a la venta un iPhone 13 por 120 euros a través de Wallapop. Según explicó posteriormente en un extenso hilo viral y publicado en la red social, durante la conversación previa a la compra se informó al interesado de que la batería del dispositivo había sido sustituida anteriormente y de que se desconocía si las piezas instaladas eran originales.

A pesar de ello, el comprador decidió seguir adelante con la operación. Días después, sin embargo, contactó con los vendedores para quejarse precisamente de ese aspecto: aseguraba haber comprobado que algunos componentes no eran originales y consideraba que el teléfono no debía venderse en esas condiciones.

Aunque los vendedores sostienen que esa información ya había sido comunicada antes de la compra, aceptaron la devolución del dispositivo sin mayores problemas. Fue entonces cuando llegó la sorpresa.

Según relata el afectado, al recibir el paquete de vuelta descubrieron que el iPhone ya no estaba en el interior. En su lugar encontraron varios tornillos y un papel manchado con un líquido que describieron como "extraño y repugnante". El hilo comenzó a difundirse rápidamente y acumuló miles de interacciones.

Horas después de que la publicación ganara notoriedad, el supuesto comprador volvió a ponerse en contacto con el autor del hilo. En los mensajes compartidos por este último, el joven aseguraba que todo había sido una especie de "vacile" y que pensaba que el dinero sería reembolsado igualmente. También mostraba su disposición a devolver los 120 euros.

Finalmente realizó un Bizum con el importe íntegro de la compra. Sin embargo, según el relato difundido en X, después insistió varias veces en que se eliminara el hilo viral. Para el autor de la publicación, la devolución llegó únicamente cuando la historia comenzó a circular masivamente por internet.

Más allá del desenlace, el caso ha servido para recordar una recomendación habitual entre usuarios de plataformas de compraventa: grabar tanto el embalaje como la apertura de los paquetes y conservar todas las pruebas posibles durante cualquier transacción.