¿Plagio de Karol G a Aitana? Su nueva canción desata una oleada de comparaciones en redes

Karol G está a punto de publicar No me arrepiento de sentir tanto, su nuevo álbum, pero uno de sus temas ya está provocando un intenso debate en las redes sociales. La cantante ha interpretado por primera vez Ya lo superé durante su concierto en Washington y numerosos usuarios han comparado la canción con Cuando hables con él, incluida en Cuarto Azul, el último disco de Aitana.

Se trata de una balada sobre una ruptura sentimental en la que la colombiana intenta aparentar que ya ha olvidado a esa persona, aunque la realidad sea muy distinta. "Si lo ven, díganle que estoy bien, que nunca he estado mejor, que ya lo superé, que por fin olvidé… Miéntanle, por favor", canta Karol G en uno de los fragmentos que se han viralizado.

La temática ha recordado inmediatamente a algunos seguidores a Cuando hables con él, donde Aitana también se dirige a una tercera persona para pedirle que oculte cómo se encuentra realmente después de una separación. Las comparaciones no se han quedado únicamente en la historia: varios usuarios también creen encontrar semejanzas en la melodía y en la manera de interpretar ambos estribillos.

Otro detalle que ha alimentado las teorías ha sido la puesta en escena. Karol G ha presentado la canción bajo una iluminación completamente azul, el color que ha marcado toda la última etapa artística de Aitana. La propia portada de No me arrepiento de sentir tanto también apuesta por esta tonalidad, aunque eso no demuestra que exista una relación entre ambos proyectos.

Por ahora, ni Karol G ni Aitana se han pronunciado sobre estas comparaciones y tampoco existe ninguna acusación formal de plagio. Habrá que esperar hasta el 7 de agosto, cuando se publique el nuevo disco de la colombiana, para escuchar la versión completa y comprobar si el parecido señalado en redes se mantiene más allá de este primer adelanto.