Los Oscar no solo tratan sobre los ganadores. Seamos sinceros: también son una fuente inagotable de memes y momentos virales que terminan formando parte de la cultura popular durante años. Aunque estos premios nacieron para celebrar el arte del cine, con la llegada de Internet y las redes sociales su impacto en la sociedad moderna también se mide en algunos de los memes más icónicos de la historia.

Basta con recordar la gala de 2014, que dio al mundo el famoso selfie grupal que recorrió Internet. En 2018, la imagen de Meryl Streep animando con las manos en la boca se convirtió en un fenómeno viral; en 2017 llegó el histórico error al anunciar el premio a mejor película entre La La Land y Moonlight; en 2022, la ya célebre bofetada de Will Smith; y en 2024, la actuación de Ryan Gosling interpretando a Ken sobre el escenario.

La 98ª edición de los Oscar volvió a contar con Conan O'Brien como presentador. En esta ocasión, la película "Una batalla tras otra", de Paul Thomas Anderson, arrasó con seis estatuillas, incluidas las de mejor guion adaptado, mejor director y mejor película. Se impuso así a "Sinners", la cinta más nominada de la historia, que finalmente se llevó cuatro premios: mejor guion original, mejor banda sonora, mejor fotografía y mejor actor para Michael B. Jordan.

Como cada año, la ceremonia también dejó una buena colección de momentos virales que se comentaron masivamente en redes sociales: desde el nuevo meme protagonizado por Leonardo DiCaprio hasta el vestido de Chloé Zhao, pasando por el discurso de Javier Bardem o la reunión del reparto de Bridesmaids.

1. El nuevo meme de Leonardo DiCaprio

Durante el monólogo inicial, el presentador convirtió al actor en meme al mostrar su cara en pantalla con un gag que se viralizó en redes. Acostumbrado a ser un generador de memes constante esta vez Conan O'Brien no quiso esperar a que surgiera y quiso forzarlo.

2. El momento viral entre Jafar Panahi y Kevin O’Leary

Uno de los momentos más comentados de la alfombra roja llegó cuando el empresario Kevin O'Leary apareció con un llamativo traje plateado y un enorme collar que acaparó todas las miradas. Mientras mostraba su extravagante look ante las cámaras, las redes se fijaron en la reacción del director iraní Jafar Panahi, que permanecía justo detrás con una expresión completamente inexpresiva. La escena se viralizó rápidamente en X y TikTok, donde miles de usuarios empezaron a utilizar la cara seria de Panahi como meme para ilustrar situaciones incómodas o absurdas.

3. El discurso lleno de amor de Jessie Buckley

La intérprete irlandesa, visiblemente emocionada al subir al escenario para recoger su premio, convirtió su agradecimiento en uno de los momentos más emotivos de la gala. En lugar de centrarse solo en su carrera o en el equipo de la película, Buckley dedicó buena parte de sus palabras a su vida personal y, especialmente, a su hija, nacida hace apenas ocho meses.

4. El sketch de "The Devil Wears Prada" con Anna Wintour y Anne Hathaway

Uno de los momentos más comentados de la gala llegó con un guiño a la película The Devil Wears Prada. La actriz Anne Hathaway protagonizó un divertido sketch junto a Anna Wintour recreando el universo de la película como gancho para la secuela que está en camino. Hathaway le preguntó a la editora de Vogue su opinión sobre su vestido, en una clara referencia al exigente personaje de Miranda Priestly. La respuesta fue simplemente un silencio glacial y una mirada imperturbable por parte de Wintour, un gesto que recordó al estilo del personaje en la película y que rápidamente se convirtió en uno de los clips más virales de la noche.

5. El vestido negro de Chloe Zhao

Chloe Zhao fue objeto de bromas generalizadas por su irreconocible aparición en los Premios Óscar 2026 el domingo. La directora de Hamnet lució un atuendo oscuro y gótico, con velo de novia incluido, mientras desfilaba por la alfombra roja repleta de estrellas y parecía más que estaba en un funeral que en la entrega de premios más importante del mundo.

6. El look vampiro de Jack O'Connell

El actor británico Jack O’Connell sorprendió en la alfombra roja con un detalle inesperado que no tardó en llamar la atención de fotógrafos y redes sociales: unos llamativos colmillos que le daban un aire claramente vampírico. El gesto, que muchos interpretaron como un guiño estético o simplemente una broma para la gala, provocó una avalancha de comentarios y memes en X e Instagram.

7. La caida de Timothée

El año pasado fue mantequilla, este año es Backstreet Boys una vez más, el tres veces nominado Timothée Chalamet dio que hablar por su traje blanco y la caida que sufrió. Además de no ganar el Oscar las redes se llenaron inevitablemente de memes relacionados con la Opera y el Ballet.

8. EL dardo de Conan a YouTube

O'Brien hizo un monólogo burlándose de cómo los Óscar se emitirán en YouTube a partir de 2029. Cuando el humorista empezó a decir: "Me han asegurado que no cambiarán", fue interrumpido por un anuncio falso y desconcertante protagonizado por Jane Lynch, que se mofaba de cómo los anuncios de YouTube suelen aparecer en momentos inoportunos.

9. La reunión de Bridesmaids

Para celebrar el decimoquinto aniversario de la exitosa comedia, las estrellas, entre ellas Maya Rudolph, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Rose Byrne y Ellie Kemper, subieron al escenario. Antes de presentar a los nominados a mejor banda sonora, las actrices leyeron mensajes del público, incluyendo uno supuestamente de Skarsgård que decía que todas estaban "envejeciendo muy bien" y que "todos los retoques estéticos que se han hecho en la cara son de muy buen gusto". Byrne leyó un mensaje supuestamente de DiCaprio que le decía: "Por favor, deja de mirarme, el contacto visual es excesivo".

10. El discurso político de Javier Bardem

El actor español protagonizó uno de los momentos más comentados al subir al escenario con una chapa de “No a la guerra” y lanzar un mensaje político durante la gala directo y sencillo. "No to war and Free Palestine.