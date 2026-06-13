Por qué las toallas tienen rayas: la curiosa y viral historia

¿Por qué las toallas tienen rayas? ¿Qué motivos hay para que su diseño cuente con ellas siempre? O, al menos, siempre que estén bien hechas. La verdad es bastante sencilla: esas rayas hacen que las toallas sean más fuertes. De normal, una toalla de algodón está hecha de hebras enlazadas, que es lo que permite que sean tan suaves y que puedan absorber agua. Las rayas son todo lo contrario: están diseñadas para ser más duras y menos agradables. Y esto se debe a la posición que suelen tener, que es en los dos extremos. Esa zona se castiga de forma más habitual, dado que al secarnos rápido las manos es donde seguramente lo hagamos.

Las rayas, por tanto, mantienen la estructura para evitar que las toallas se deformen. Si no existieran, acabarían transformadas en algo parecido a un reloj de arena, con el centro encogido y las puntas estiradas. No sería solo por ser mojadas, sino también por el efecto que tiene sobre las toallas una máquina secadora. Eso sí, esta no es la única razón por la que hoy en día estas rayas siguen existiendo. Y es que, en las fábricas, salen como si fueran un único tejido gigantesco y muy largo. Las rayas, por tanto, permiten ver de forma muy sencilla dónde hay que cortar para ir generando las toallas individuales.

Finalmente, aunque no fuera el propósito inicial, también es una cuestión de cuidado y estética. Las rayas ayudan a generar una zona adecuada para doblar las toallas y, además, quedan bien a la vista. Por eso los hoteles doblan y amontonan las toallas de tal manera que sean visibles. De hecho, según su tamaño, las toallas pueden tener un número diferente de rayas, lo que también ayuda a que los empleados puedan identificar rápidamente qué están colocando sin tener que extenderlas, medirlas y compararlas.