Esta es la fotografía más vista de la historia: ¿cuánto dinero ganó su autor con ella?

La fotografía no deja de ser un arte reciente, igual que sus hermanos el cine y los videojuegos. Son artes muy tecnológicas que todavía hoy tienen por delante mucho recorrido. Sí, tener más de cien años y decir que son recientes suena a broma, pero si lo metes en el contexto de la historia humana, tiene sentido afirmar tal cosa. De fotografías va hoy el tema, con una pregunta muy sencilla: ¿cuál es la fotografía más vista de la historia? La respuesta es muy lógica, pero que a su vez cuenta con su propia intrahistoria.

El artista se llama Charles O’Rear. Hizo la fotografía en el año 1996, en California, cuando vio unas colinas verdes que contrastaban mucho con el fondo azul y quiso inmortalizar el momento. El título de la imagen es "Bliss", en el año 2000 se vendió por un millón de dólares y, en 2001, Microsoft la incluyó como fondo de pantalla predeterminado en los equipos con el nuevo Windows XP. Esta imagen, no editada, marcó la estética de la juventud de millones de millennials, que todavía hoy recuerdan el paisaje y les lleva de vuelta a tiempos infantiles mucho más simples.

La captura tuvo lugar por O'Rear mientras daba un paseo. De hecho, su especialidad son los viñedos, como el que debería haber en esa zona en 1996. Sin embargo, una plaga provocó que se tuviera que desechar la cosecha y plantar ese prado tan brillante. Es, por tanto, una estampa única que no se puede repetir. Y, aunque la imagen es famosa, Charles no lo es tanto, pero lleva años pudiendo presumir de un récord tan único como imposible de medir. En las últimas décadas ha seguido dedicado a lo suyo, sin cambiar de carrera ni estilo de vida. Su impacto es uno muy silencioso, pero impactante en la cultura de internet y aún hoy recordado casi 30 años después.