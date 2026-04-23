Zara Larsson se hace viral contando su secreto más oscuro: se acostó con el novio de su mejor amiga

Zara Larsson relató en una entrevista una de las experiencias más difíciles de su juventud, ocurrida cuando tenía 16 años. La artista describió un episodio relacionado con su entorno cercano que, según explicó, tuvo un impacto profundo en su forma de percibirse a sí misma en ese momento.

Durante la conversación, la cantante explicó que un grupo de amigas decidió apartarla de manera repentina. "Ella y todas mis amigas simplemente me cortaron y me sentí como un pedazo de basura flotante en el universo", afirmó. La frase, breve y directa, se ha convertido en el fragmento más compartido de la entrevista en redes sociales.

El testimonio ha generado una respuesta significativa entre usuarios, muchos de los cuales han interpretado sus palabras como una muestra de vulnerabilidad poco habitual en figuras públicas del ámbito musical. La difusión del vídeo ha multiplicado su alcance en plataformas digitales, donde ha sido comentado y reinterpretado desde distintas perspectivas.

La experiencia descrita por Larsson se enmarca en una etapa vital marcada por cambios personales y sociales, en la que las relaciones interpersonales adquieren un peso determinante. Y es que la adolescencia, como todos sabemos, es muy complicada. En su caso, el relato ha servido para poner el foco en situaciones de exclusión dentro de grupos de amistad, un fenómeno frecuente en edades tempranas.

Zara Larsson es una cantante y compositora sueca que alcanzó notoriedad internacional tras ganar el concurso televisivo Talang en su país natal siendo aún una niña. Con el paso de los años, ha consolidado una carrera en la música pop con temas que han logrado amplia difusión global, combinando éxito comercial con una presencia constante en redes sociales.

A lo largo de su trayectoria, la artista ha construido una imagen pública marcada por la exposición directa de sus opiniones y experiencias personales, lo que contribuye a que intervenciones como esta encuentren una rápida repercusión entre su audiencia.