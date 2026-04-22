Teo Planell sobre la escena musical madrileña: "Roy, Rus, Azuleja o Tristán son gente que antes que compañeros músicos realmente son mis amigos"

Tras la pandemia, algo cambió en Madrid. De forma orgánica, comenzó a emerger una generación de artistas que rompían con los géneros establecidos, desbordaban creatividad e iniciaban una transformación profunda en el panorama musical español. Hablamos de nombres que hoy lideran listas, actúan en Coachella o llenan el Movistar Arena, como Rusowsky, y de todos aquellos que siguen su estela: Ralphie Choo, Barry B, pablopablo, Tristán, Roy Borland o Drummie, entre otros. ¿Qué los une? Una creatividad sin límites, una amistad sólida —varios de ellos incluso compartieron piso— y una propuesta sonora donde las etiquetas se desdibujan: lo urbano se funde con el folk, la electrónica o el bedroom pop. Uno de los protagonistas indispensables de esta escena es el madrileño Teo Planell.

Aunque muchos lo conocieron por sus papeles infantiles en películas como Ma Ma o Zipi y Zape, Teo inició su andadura musical en 2021. Sin embargo, fue en 2025 cuando su carrera dio el salto definitivo con su aclamado álbum de debut, "Demian", inspirado en la obra de Hermann Hesse. Este 2026 ha sido seleccionado como uno de los cinco artistas RADAR de Spotify España, junto a Metrika, Alcalá Norte, Gara Durán y El Bobo de las 3000, y pudimos charlar con él unos minutos antes del evento de presentación en la Sala But.

Sobre esta vibrante efervescencia musical en la capital, Teo nos explica que, efectivamente, siente que hay una escena, aunque cree que ahora se está empezando a reconocer más allá de su círculo cercano. Según el artista, el hecho de que se visibilice ahora solo responde a que lleva gestándose años de forma sutil y progresiva: "Gente como Rus, Roy, Azuleja o Tristán son, antes que compañeros, mis amigos. Llevo teniendo el placer de trabajar y relacionarme con ellos desde hace cinco o seis años. Lo más especial es poder compartir nuestras vidas y nuestras canciones; crecer en comunidad y ayudarnos a evolucionar entre todos".

Al preguntarle sobre esa mezcla de géneros tan característica de su generación, Teo aclara que no se trata de una decisión activa por ser inclasificable. Sencillamente, como oyente, le cuesta entender la música por géneros y cree que encasillar las cosas en "cajas" no es algo que le haya ayudado nunca. Para él, en cualquier estilo puede haber música buena o mala, por lo que su proceso creativo es mucho más instintivo: "Me gusta hacer la música que siento que necesito hacer; es casi una cuestión de necesidad. Si eso termina creando amalgamas sonoras en mis discos, bienvenida sea esa mezcla".

Por último, Teo se muestra agradecido por el apoyo de Spotify a través del programa RADAR, destacando que es un reconocimiento valioso al ser el medio principal donde distribuyen su música como artistas independientes. Curiosamente, a pesar de formar parte de este ecosistema digital, confiesa ser un romántico del formato tradicional: "No suelo escuchar playlists; prefiero los discos de arriba abajo. Cuando escucho algo similar a una lista, suele ser mi sección de 'canciones que me gustan'. Ahí se acumulan temas de todo tipo a lo largo de los años y, a veces, me sorprendo quitando 'likes' a canciones de hace tres años. El tiempo pasa y algunas no envejecen tan bien".