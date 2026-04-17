Niña Polaca ponen voz a la angustia política con su nuevo disco ¿Dónde está la ONU cuando más la necesitas?

Es uno de los discos nacionales más esperados del año y el que podría consolidar a Niña Polaca como una de las grandes bandas del panorama alternativo e independiente de nuestro país.

La capacidad que tienen de crear grandes himnos de pop-rock es maravillosa: por un lado, cuentan historias con un trasfondo personal y, al mismo tiempo, logran poner banda sonora a la angustia política y social que sufrimos muchas personas debido a la actualidad mundial.

Se trata de una banda que sigue escalando peldaños con este cuarto disco y tras casi diez años de carrera. Tras congregar a más de 16.000 personas en las Fiestas de la Hispanidad el pasado mes de octubre y sumar cinco sold outs en La Riviera ese mismo año, y justo cuando acaban de anunciar nada más y nada menos que su primer Movistar Arena para el 15 de enero de 2027, el grupo nos regala un trabajo inmenso que invita a vivir con intensidad cuando sientes que a tu alrededor todo se desmorona.

Recientemente pude charlar con ellos en el patio de la casa de Surma en Madrid; puedes ver un fragmento en el vídeo de esta noticia y pronto tendréis la entrevista completa en nuestra web.

Mientras tanto, os invito a escuchar este disco, que cuenta con seis portadas distintas (una para cada miembro) y en el que las canciones tienen títulos tan imaginativos como William Wallace en Lancaster, Suena ABBA cuando enciendes el motor, La codicia y capital de las fuerzas extranjeras o CSI Alicante.

¿Estamos ante el mejor trabajo de Niña Polaca? Es una pregunta difícil de responder, pero desde luego sí estamos ante uno de los discos del año, tanto por el poderío musical que despliega como por el hecho de "mojarse" en temas en los que prácticamente ninguna otra banda de pop-rock de nuestro país se está atreviendo a entrar.