El fenómeno venezolano Elena Rose vuelve a España: Nuevo concierto en La Riviera en Julio

Elena Rose se ha convertido en uno de los fenómenos del año por derecho propio. Su irrupción en la escena pop en español ha sido una de las más importantes de los últimos años.

‘Bendito Verano’, el álbum debut de la artista venezolana acumula casi 200 millones de reproducciones en Spotify, y canciones como ‘Cosita Linda’, junto a Justin Quiles; ‘Luna de Miel’, con Rawayana o su gran éxito ‘orióN’, junto a Boza, son prueba de que no solo tiene el favor del público, sino de los nombres más importantes de la escena a nivel mundial. Sin ir más lejos, esta misma semana ha acompañado a una leyenda como Ricardo Arjona en Miami cantando ‘Fuiste Tú’, una de sus canciones más icónicas.

Quizá por eso su ascenso en España sea también palpable. Desde apariciones estelares en shows como los dos Movistar Arena de Danny Ocean a un ritmo de venta de tickets de primer nivel con dos sold outs con sus fechas propias en nuestro país, concretamente en La Riviera de Madrid y en Razzmatazz en Barcelona; y ahora anuncia otra fecha más.

Será el día 6 de julio de nuevo en la legendaria sala La Riviera en Madrid: un enclave que ya ha servido de trampolín a los grandes recintos a grandes estrellas emergentes como Dei V. El nombre de Elena Rose cada vez suena más en España, con acentos muy diversos: el suyo es un fenómeno global.

La SIA del pop en español -como la diva estadounidense, Elena Rose ha compuesto y escrito para multitud de estrellas de renombre antes de dar el paso con su proyecto personal- ya ha sido nominada en más de una docena de ocasiones a lo Latin GRAMMY.

El show con el que visitará nuestro país de la mano de Iglesias Entertainment promete ser uno de esos que marcan un antes y un después en la percepción de una artista por su público. Habrá un montón de sorpresas, lo que es seguro es que Elena Rose cantará ‘TUTUTU’, su nueva colaboración con el artista venezolano Alleh, que ha visto la luz en las últimas semanas.

Las entradas estan disponibles en Ticketmaster para otro show que promete ser inolvidable.