Arde Bogotá vuelven más rockeros que nunca con Instrucciones

La espera ha terminado y ya tenemos nueva música de Arde Bogotá, el primer adelanto del que será su tercer disco de estudio. Tres años después de Cowboys de la A3 y dos años después de aquel monumental single que fue "La Torre Picasso", la banda cartagenera regresa con "Instrucciones".

Ni permiso ni perdón. Guitarras afiladas, baterías subiendo las revoluciones, un bajo de músculo de hierro y la garganta encendida de Antonio García. La espera, que se ha hecho más llevadera gracias a una gira interminable donde la banda ha consolidado su posición como una de las más grandes del país, culmina hoy con un zarpazo de potencia, contundencia y épica.

Un riff de los que llegan para quedarse abre este anticipo de su próximo LP. Con esta composición, Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader evidencian la evolución de un sonido que, sin perder su esencia, encuentra nuevas vías de expresión, pisando el acelerador y abrazando una oscuridad magnética. Producido por el legendario Joe Chiccarelli y grabado en los EastWest Studios de Los Ángeles, el tema demuestra que el corazón rock de Arde Bogotá late con más fuerza que nunca.

El manual para fabricar un corazón: la letra y el concepto tras Instrucciones

El lanzamiento de este single ha tenido un marco incomparable: la exposición "Las mejores letras en español", organizada por Apple Music y el Instituto Cervantes en Madrid. Arde Bogotá eligió este espacio para desvelar en primicia el manuscrito de la letra y la portada, situándose al lado de figuras históricas como Manuel Alejandro, José Luis Perales o Amaral.

Manuscrito de Instrucciones de Arde Bogotá | Apple Music

La letra de "Instrucciones" no es solo una canción, es un proceso de construcción emocional. Según explica el propio Antonio García, cantante y compositor de la banda, el concepto nace de una narrativa casi técnica:

"La letra pretende ser un manual, una suerte de texto guiándote para fabricarte un corazón que no sienta nada. Me gustaba mucho la fórmula de hablar en tercera persona, como de hablar de usted, porque es el código que utilizan normalmente los manuales... Me gustaba mucho la idea de que estuvieras siguiendo el proceso de fabricación y, de repente, te equivocaras y en lugar de un corazón te hubieras hecho un autobús o una tractomula. Algo como muy incómodo de llevar dentro de tu cuerpo y que, además, tuvieras que hacerlo latir, o sea, que al moverse tuviera que funcionar y hacerte daño por dentro".

Esta mezcla de misterio, atracción y un estribillo destinado a ser coreado en festivales, marca el inicio de una trayectoria dispuesta a alcanzar una nueva cima. La exposición en el Instituto Cervantes se podrá visitar de forma gratuita hasta el 21 de junio, permitiendo ver de cerca el origen de esta nueva etapa de la banda.