Óscar Font relata en TikTok cómo quedó atrapado en un ascensor: "¿Qué más me podría salir mal?"

A lo largo de los años, hemos visto a muchos creadores de contenido subir vídeos quedándose encerrados en ascensores. Pues bien, esta vez le ha tocado a Óscar Font. El incidente ocurrió mientras el influencer se encontraba realizando su rutina habitual. Según explicó en el propio vídeo, apenas unas horas antes había comentado a otra persona que nunca había tenido problemas en un ascensor y que, precisamente por eso, no les tenía miedo. Poco después, terminó atrapado dentro de uno.

Nada más comenzar la grabación, Óscar Font resumía la escena con ironía: "¿Sabes esos días en los que miras al cielo y piensas qué más te podría salir mal? Estoy encerrado en un ascensor". A partir de ahí, el vídeo fue alternando momentos de aparente tranquilidad con otros de cierta tensión, especialmente cuando el ascensor llegó a quedarse completamente a oscuras.

Lejos de dramatizar la situación, el influencer decidió mantener el tono humorístico durante casi toda la grabación. En uno de los momentos más comentados del vídeo, bromeó diciendo que necesitaba "una limpieza de huevo" y pidió que, si alguien conocía "a una santera", le pusieran en contacto con ella. También ironizó sobre sus prioridades mientras seguía encerrado: "En 10 minutos tengo que subir una publi y eso no perdona".

El creador de contenido llegó incluso a cuestionarse en voz alta si debería estar llamando a emergencias en lugar de grabando un TikTok. "¿Tendría que estar llamando a alguien en vez de estar grabando este TikTok? Tendría y debería", comentó entre risas.

La publicación acumuló rápidamente miles de visualizaciones y comentarios de usuarios que compartían experiencias similares en ascensores o reaccionaban al contraste entre la situación y la calma con la que el influencer la afrontó. Finalmente, todo terminó sin consecuencias y Óscar Font pudo salir del ascensor sin problemas, dejando una escena que muchos seguidores describieron como "caótica", pero también muy representativa del tipo de humor espontáneo que suele mostrar en redes sociales.