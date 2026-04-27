Yeri Mua carga contra Naim Darrechi tras su lavado de imagen en La Mansión VIP: "A ver si lo meten en la cárcel"

La participación de Naim Darrechi en el reality La Mansión VIP ha vuelto a situar su figura en primer plano. El creador de contenido, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, acumula una trayectoria marcada por diversas controversias que han generado rechazo en distintos momentos de su carrera.

Entre los episodios más señalados se encuentra su confesión pública de haber engañado a sus parejas sexuales asegurando ser estéril para evitar el uso de preservativo, un hecho que provocó una fuerte reacción social e incluso derivó en acciones legales. A esto se suman enfrentamientos con la policía y su detención en México en 2023 tras un incidente con la prensa en un aeropuerto. También han trascendido acusaciones de exparejas, así como una polémica en 2025 relacionada con el ataque de su perro a una seguidora.

En este contexto, su presencia en un formato de entretenimiento ha sido interpretada por parte del público como un intento de rehabilitar su imagen pública. Las críticas han aumentado tras las declaraciones de Yeri Mua, influencer mexicana y expareja de Darrechi, quien ha sido especialmente contundente al referirse a la situación.

"A ver si mandan a Naim a España y lo meten en la cárcel, porque tiene múltiples delitos", afirmó. En su intervención, también denunció lo que considera una tendencia a suavizar la imagen de figuras controvertidas: "Aquí en México les encanta blanquear la imagen de hombres que han agredido a otras mujeres. Parece que no se puede hacer un reality sin meter a un maltratador".

Yeri Mua fue más allá al cuestionar la narrativa de cambio que algunos seguidores atribuyen al influencer: "Para la gente que dice que cambió: que vaya a España y cumpla todas sus condenas. ¿Por qué creéis que vive en México si no?". Además, aseguró conocer de primera mano la situación vivida durante su relación y mencionó a otras creadoras de contenido como presuntas afectadas.

Las palabras de la influencer han intensificado la atención sobre la participación de Darrechi en el programa, en un momento en el que la exposición mediática vuelve a poner bajo escrutinio su historial público.