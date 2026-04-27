Alana se retira del boxeo tras su derrota en Supernova Génesis ante Flor Vigna

La noche del 26 de abril arrancó en la Arena Ciudad de México con uno de los combates más esperados de Supernova Génesis 2026. Alana Flores y Flor Vigna protagonizaron una pelea que concentró buena parte de la atención del evento, tanto por el invicto de la mexicana como por la puesta en escena que ambas ofrecieron desde su entrada al ring.

El combate se desarrolló a lo largo de cuatro asaltos en los que predominó la intensidad desde el inicio. Durante los primeros rounds, ambas peleadoras intercambiaron golpes a corta distancia, con momentos de igualdad que mantuvieron el pulso competitivo. En el segundo asalto, una interrupción puntual por un impacto detuvo brevemente la acción, que se reanudó sin alterar el ritmo del enfrentamiento.

A medida que avanzaba la pelea, el desgaste físico comenzó a hacerse visible. En el tercer round, Flores mostró signos de pérdida de energía, mientras Vigna ajustaba su estrategia para inclinar el combate a su favor. En los últimos compases, la argentina conectó una serie de golpes claros que terminaron por decantar la decisión de los jueces, quienes le otorgaron la victoria por unanimidad.

Tras el combate, Flor Vigna celebró el triunfo y destacó el papel del boxeo en su trayectoria personal. Por su parte, Alana Flores tomó la palabra en el centro del ring para anunciar su retirada de este tipo de competiciones. La mexicana explicó que, tras dos años de dedicación, el nivel de exigencia del boxeo no encajaba con su estilo de vida actual.

En su despedida, Flores subrayó el impacto que había tenido el deporte en un momento personal complejo, así como el aprendizaje adquirido durante su preparación. Agradeció el apoyo recibido y aseguró marcharse con la sensación de haber cumplido un objetivo personal. Con su salida, se cierra una de las trayectorias más seguidas dentro del circuito de boxeo entre creadores de contenido.