Ari Geli denuncia que se están difundiendo imágenes suyas de desnudos generadas con IA y las están vendiendo

Ari Geli ha abordado públicamente una situación que, según relata, se ha vuelto cada vez más frecuente en el entorno digital: la creación y distribución de imágenes falsas generadas mediante inteligencia artificial. Estas representaciones, elaboradas a partir de fotografías reales, son modificadas para simular escenas que nunca han ocurrido.

Durante una entrevista con Dani Carrero, la influencer explicó que comenzó a recibir mensajes de seguidores alertándole sobre supuestas filtraciones. "Tengo un montón de mensajes diciéndome: Ari, te están filtrando fotos", comentó. Sin embargo, según aclaró, el contenido al que se refieren no corresponde a material real, sino a montajes generados digitalmente.

"Es gente que coge fotos tuyas, fotos de gente famosa, te desnuda con IA y vende las fotos. Es súper turbio. Y en Telegram hay un montón", afirmó. La difusión de este tipo de imágenes, añadió, no se limita a espacios marginales, sino que circula con relativa facilidad en plataformas y canales privados, donde algunos usuarios incluso pagan por acceder a ellas.

Geli también subrayó un elemento que, a su juicio, agrava el fenómeno: la indiferencia ante la autenticidad del contenido. "Ya por el morbo les da igual que sea real o no. Ninguna es real, pero la gente lo paga", explicó. Este tipo de prácticas, vinculadas al avance de herramientas de generación de imágenes, plantea desafíos en términos de privacidad y control de la identidad digital.

Ante esta situación, la creadora ha optado por una postura de distanciamiento emocional. "He aprendido a no rayarme por lo que no puedo controlar. ¿Yo puedo hacer algo contra eso? No puedo hacer nada, la gente está loca. El problema lo tienen ellos, no yo", señaló.

El caso de Ari Geli se suma a otros episodios recientes en los que figuras públicas han denunciado el uso no autorizado de su imagen mediante inteligencia artificial, en un contexto donde la tecnología avanza más rápido que los mecanismos de regulación y protección.