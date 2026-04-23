Xokas estalla como nunca tras descender de rango en League of Legends

Xokas se encuentra inmerso desde hace meses en un desafío personal dentro de League of Legends, centrado en escalar posiciones en el modo competitivo del juego, conocido como solo queue. Este formato enfrenta a jugadores en partidas clasificatorias donde el rendimiento individual y la coordinación con compañeros resultan determinantes para ascender o descender de rango.

Durante una de sus últimas retransmisiones, el creador de contenido sufrió una caída hasta el rango de Esmeralda 2, un retroceso que no encajó bien. La partida, marcada por decisiones cuestionadas dentro del propio equipo, derivó en un momento de tensión que se trasladó rápidamente a su comportamiento en directo.

Visiblemente enfadado, Xokas reaccionó con gritos y gestos de frustración, centrando sus críticas en uno de sus compañeros de equipo. "¡No me creo que este tío sea tan malo! ¿Para qué se va solo al Nashor? ¿Para qué? ¿Para qué vas al Nashor, lo vas a robar? ¿Quieres que veamos cómo lo haces?", exclamó, en referencia a una jugada relacionada con uno de los objetivos más importantes del mapa.

La escena fue rápidamente compartida en redes sociales, donde fragmentos del directo circularon acompañados de comentarios de todo tipo. Algunos usuarios ironizaron sobre la intensidad de la reacción, mientras que otros cuestionaron su enfoque competitivo o su relación con el juego. Entre los mensajes más repetidos, se encontraban observaciones sobre su nivel de implicación emocional o críticas a la exigencia del propio título.

No es la primera vez que Xokas muestra frustración durante sus partidas en League of Legends. A lo largo de su trayectoria en el juego, ha protagonizado otros momentos similares, aunque este episodio ha destacado por su intensidad y por la rapidez con la que se ha difundido.

El reto del streamer continúa en marcha, con nuevas sesiones previstas en las que tratará de recuperar posiciones dentro del sistema clasificatorio del juego.