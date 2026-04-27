Ari Geli se cayó de Supernova Génesis 2026 por problemas de salud de última hora

La jornada del domingo comenzó con un cambio inesperado en la programación de Supernova Génesis 2026. Ari Geli, que tenía previsto enfrentarse a Milica en uno de los combates más comentados del evento, fue retirada de la cartelera tras detectarse problemas de salud en las horas previas.

Según informó la organización, la decisión se tomó la noche anterior al evento, después de que la influencer presentara síntomas que desaconsejaban su participación. Horas después, la propia Geli confirmó la noticia a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que explicó que no se encontraba en condiciones de subirse al ring.

La creadora de contenido relató que había intentado continuar hasta el último momento, pero que finalmente tuvo que asumir la decisión médica. Durante su intervención, visiblemente afectada, explicó que llevaba meses preparándose para este combate y que la noticia supuso un golpe difícil de encajar, especialmente por tratarse de un objetivo en el que había invertido un gran esfuerzo personal.

En sus declaraciones, también señaló que la preparación había coincidido con un periodo complicado a nivel personal, y que el entrenamiento le había servido como motivación en ese contexto. Aun así, insistió en que su estado físico en ese momento hacía inviable su participación, por lo que optó por priorizar su salud.

La baja de Geli obligó a modificar la cartelera del evento, aunque Milica mantuvo su presencia en la velada con un nuevo enfrentamiento. La edición de este año ya había experimentado otros cambios en las semanas previas, con varias ausencias por distintos motivos, lo que llevó a reajustes constantes en la organización.

Supernova Génesis 2026 se celebró finalmente con normalidad en la Arena Ciudad de México, reuniendo a numerosos creadores de contenido y artistas en una propuesta que combinó boxeo amateur y espectáculo. Mientras tanto, Ari Geli agradeció el apoyo recibido y dejó abierta la posibilidad de volver a competir en el futuro.