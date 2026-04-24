Roro quiere hacer la entrada más histórica de La Velada del Año y aprende a conducir un tanque

En La Velada del Año cada detalle cuenta, incluso la entrada al ring. En ese contexto, Roro, una de las participantes confirmadas para la próxima edición, ha decidido centrar parte de su preparación en un aspecto que trasciende lo puramente deportivo: su entrada al combate.

La creadora de contenido, que se enfrentará a Samy Rivers en el ring, ha compartido un vídeo en el que aparece en un campo de entrenamiento aprendiendo a conducir un tanque. La escena, poco habitual en el entorno del evento, responde a una idea que, según ha explicado, surgió en conversaciones con su pareja, Pablo. La propuesta: diseñar una entrada que destaque por su impacto visual y que se convierta en una de las más recordadas de la historia de la Velada.

En las imágenes difundidas, se puede ver a Roro familiarizándose con el manejo del vehículo, recibiendo indicaciones técnicas y realizando maniobras básicas. Aunque no se han ofrecido detalles sobre la viabilidad real de trasladar este concepto al evento, la iniciativa ha generado una rápida reacción en redes sociales, donde los seguidores especulan con las posibles sorpresas que podrían producirse durante la cita.

La Velada del Año ha destacado en ediciones anteriores por integrar elementos escénicos y narrativos en las entradas de los participantes, convirtiendo cada combate en una experiencia más amplia. En ese sentido, la propuesta de Roro encaja con la tendencia de buscar fórmulas que amplíen el espectáculo más allá del boxeo.

Por el momento, la incógnita sigue abierta. La logística, las condiciones del recinto y las propias limitaciones del evento podrían condicionar la ejecución de una idea de estas características. Mientras tanto, el entrenamiento ya forma parte del proceso y añade un elemento más a la preparación de una participante que aspira a dejar una imagen difícil de olvidar.