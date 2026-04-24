Los chicos de Karmaland se van de viaje para celebrar la despedida de soltero de Vegetta777

Después de algo de tiempo, hemos vuelto a ver juntos a los chicos Karmaland fuera de sus setups. Vegetta777, uno de los nombres más reconocidos del ecosistema hispanohablante de YouTube, ha viajado junto a varios compañeros cercanos con destino a Ámsterdam, en lo que parece ser la celebración previa a su boda.

La noticia de se conoció a comienzos de año. La pareja, que ha mantenido su relación con discreción durante largo tiempo, dio el paso de anunciar que se casaría, despertando una notable reacción entre sus seguidores. Desde entonces, los detalles sobre el enlace han sido escasos, manteniendo una línea de privacidad que ha caracterizado su trayectoria pública.

En los últimos días, algunas pistas habían comenzado a circular. El propio Vegetta777 mencionó en uno de sus directos que tenía previsto un viaje a la capital neerlandesa, sin ofrecer más contexto. La confirmación indirecta ha llegado a través de las redes sociales de sus compañeros. WillyRex compartió una imagen en la que se puede ver a varios integrantes del grupo Karmaland a bordo de un avión. En la fotografía aparecen, además de él mismo, el propio Vegetta, Fargan y Staxx.

La ausencia de algunos nombres habituales no ha pasado desapercibida entre los seguidores. Rubius no forma parte del viaje debido a un compromiso previo junto a su pareja, Irina, mientras que Alexby tampoco aparece en las imágenes difundidas. Estas ausencias han sido comentadas en redes, donde los fans siguen con atención cada movimiento del grupo.

El viaje, que todavía no ha sido descrito oficialmente como despedida de soltero, encaja con el momento personal que atraviesa el creador. A falta de confirmación explícita, la coincidencia de fechas, el destino elegido y la composición del grupo han llevado a interpretar el desplazamiento como una celebración previa al enlace.