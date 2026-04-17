Lola Lolita muestra su lado más personal en su vídeo con Ampeter: "Yo no quería volver a tener una relación pública"

El formato del youtuber Ampeter de "24 horas con…" permite que podamos ver a los influencers españoles de una forma más mundana y cotidiana. Ahora le ha tocado el turno a Lola Lolita. Entre los momentos más destacados tenemos declaraciones como "Para mí ir a Andorra es como un retiro espiritual" o "Es que en este mundo todo quisqui es falso. Y es algo por lo que también se me ha criticado mucho, por ser sincera".

Entre los temas de los que hablaron se incluye el mundo del deporte. "Me gusta el fútbol. En plan, no he sido como toda la vida una loca de un equipo u otro. Mi madre ha sido toda la vida del Barça y mi padre del Madrid, entonces como que mi hermana y yo en casa siempre 'Ah pues yo soy del Madrid', 'Yo soy del Barça', pero por la tontería de apoyar. O sea, mi hermana y yo nunca hemos sido locas del fútbol como tal". Destaca que el fútbol es algo de lo que todo el mundo disfruta sin importar el plan en el que estés, aunque no seas de ningún equipo.

A la hora de comer, una manía. "Tengo una manía muy fuerte y es que siempre pido yo la comida para todos". Garantiza que, como conoce los sitios, sabe perfectamente qué es lo que le va a gustar a la gente y qué no. Ampeter accede a su propuesta, aunque se acaba arrepintiendo al probar comida picante. Finalmente, una de las declaraciones más virales de todo el vídeo. "Vivo de mi cara", indica, aunque prosigue: "Lo que quiero decirte en Instagram es como más tu vida personal. Como tú no vienes como de Instagram, es como un formato de creación diferente. Mi relación con Isaac fue súper pública, entonces cuando eso ya se acabó, yo no quería volver a tener una relación pública, porque sí que es verdad que estás constantemente leyendo comentarios y al final aunque tú digas 'No, esto no me afecta, no importa' [...] Y al final, joder, vivimos de nuestro contenido y cómo la gente reacciona a él, cómo la gente aprueba lo que publicamos o no. En plan, la valoración ajena, aunque sea una mierda, es muy importante porque tenemos que saber lo que le tenemos que dar o no a la gente". Un vídeo lleno de reflexiones personales que nos acercan a un lado de la personalidad de Lola Lolita que rara vez habíamos tenido la oportunidad de ver.