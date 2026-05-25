Marina Mese y Lucía de la Puerta sobre el hate: "Hacemos las cosas con buenas intenciones y que la gente lo reciba de otra forma duele"

El hate en redes tiene mil caras y cada creadora lo lleva a su manera. Eso quedó claro en su paso por Pyjamada, el formato de Lola Lolita, donde Lucía de la Puerta y Marina Mese se sentaron a hablar sin filtros sobre cómo les afecta — o no — las críticas en redes.

Marina reconoció que, por ahora, ha esquivado lo peor. "La verdad es que no he sufrido mucho hate y lo agradezco", admitió, aunque añadió una confesión que arrancó más de una carcajada: cuando le llegan comentarios negativos, lejos de hundirse, le hace gracia. "No sé por qué, pero me hace gracia, no me molesta. Soy masoca", bromeó. Eso sí, matizó que una cancelación masiva al estilo de las que ha vivido Lola Lolita sería otra historia. "Ahí sí que lo pasaría mal."

Lucía, en cambio, se mostró más vulnerable. "A mí sí que me afecta", reconoció, y defendió que es una reacción completamente comprensible. "Al final hacemos las cosas con buenas intenciones y que la gente lo reciba de otra forma a veces duele."

Dos formas distintas de encajar el golpe, la misma honestidad. No te pierdas el programa completo en Flooxer y atresplayer.