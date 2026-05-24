La madre y la madrina de Lola Lolita, la definición de “orgullo” en Pyjamada

Esther es intima amiga de Lola la madre de Lola Lolita hasta tal punto de que es la madrina de Lola Lolita algo que ya nos indica el tipo de amistad que ambas tienen. Llegando a considerarse “familia” como nos han confesado.

Las dos se han desecho en elogios para la anfitriona “es perfecta” decía Esther. De hecho su aparición ha pillado por sorpresa a Lola Lolita que se quedaba completamente en shock al abrir la puerta y encontrarse a la amiga de su madre, “tu trabajas hoy” exclamó al verla.

Lola y Esther nos han contado miles de recuerdos sobre los inicios de Lola por eso al preguntarle qué consejo le darían ambas coinciden en que le quedan “muchas cosas por vivir” y no quieren que “nada, ni nadie” la “frene”.

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