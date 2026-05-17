Judith Arias nos desvela qué consejo le da a Lola Lolita sobre la maternidad: “todo con cabeza y a su tiempo”

Judith Arias a sus 25 es madre de dos; Chloe, su primera hija a la que tuvo con 20 años y Thiago quien tiene algo más de un año y medio actualmente. En el tercer programa de Pyjamada, Lola Lolita reunía a sus amigas madres para hablar de la maternidad en general y en el caso de Laura Escanes y Judith de lo que implica ser madre joven.

Sobre esos cambios que conlleva ser madre joven le hemos querido preguntar a la influencer y nos reconoce que te cambia la vida “por completo” pero que volvería a hacerlo “500 veces más”.

Durante el programa todas reconocen que aunque a veces es “muy duro” cuando ven la cara de sus hijos sienten que todo “ha merecido la pena”.

Además de ser compañera de Lola también es muy buena amiga y ha confesado que la maternidad es un tema muy recurrente en sus conversaciones pero que “no sabe” cuándo será madre Lola. Admite entre risas que “no lo sabe ni ella”.

No te pierdas la entrevista completa y disfruta del programa en Flooxer y atresplayer.