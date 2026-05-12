Nadie se quiso perder el eventazo de la reina de tiktok para presentar Pyjamada

Solo Lola Lolita es capaz de juntar a todo Tiktok España en un único sitio. La influencer congregó a multitud de personajes públicos para disfrutar del estreno simultáneo de Pyjamada.

Desde sus amigas más íntimas como Marina Mese, Lucía de la Puerta y Teresa Seco a creadoras tan importantes como Aitana Soriano. El punto canalla lo puso Shannis quien al entrar afirmó que llegaba "la que manda" siendo la primera en estrenar la gama gigante que se instaló para el visionado.

El rey del salseo no se quiso tampoco perder el evento, ¿acudiría por ocio o por trabajo? ¡Solo el propio Javi Hoyos nos puede sacar de dudas!

Un evento espectacular en el que no faltó ningún detalle y nuestra anfitriona deslumbró no te pierdas el vídeo completo en atresplayer.