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¡Menudo reencuentro!

Carlos Nebot recuerda en Pyjamada los primeros pasos de Lola Lolita en redes sociales

Podemos decir que con él empezó todo.

Carlos Nebot recuerda en Pyjamada los primeros pasos de Lola Lolita en redes sociales

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Descubríamos en el capítulo 2 de Pyjamada que los que un día fueron inseparables actualmente llevaban 3 años sin verse. Carlos Nebot y Lola Lolita se conocieron a través de las redes sociales y rápidamente congeniaron como nos cuenta el propio Carlos.

Y es que aunque ahora mismo viva en Suiza y haya dejado las redes sociales más aparcadas cuando empezaron era él el más “conocido”. Como comentan entre risas en el programa fue él quien hizo famosa a Lola Lolita.

Aunque la química, el buen rollo y el cariño no ha desaparecido a pesar de la distancia.

Revive la entrevista completa y no te pierdas Pyjamada en Flooxer y atresplayer.

La yaya de Lola Lolita, la estrella del primer programa de Pyjamada

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