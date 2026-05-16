¡Menudo reencuentro!
Carlos Nebot recuerda en Pyjamada los primeros pasos de Lola Lolita en redes sociales
Podemos decir que con él empezó todo.
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Descubríamos en el capítulo 2 de Pyjamada que los que un día fueron inseparables actualmente llevaban 3 años sin verse. Carlos Nebot y Lola Lolita se conocieron a través de las redes sociales y rápidamente congeniaron como nos cuenta el propio Carlos.
Y es que aunque ahora mismo viva en Suiza y haya dejado las redes sociales más aparcadas cuando empezaron era él el más “conocido”. Como comentan entre risas en el programa fue él quien hizo famosa a Lola Lolita.
Aunque la química, el buen rollo y el cariño no ha desaparecido a pesar de la distancia.
Revive la entrevista completa y no te pierdas Pyjamada en Flooxer y atresplayer.
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