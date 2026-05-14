Omar Montes confiesa en Pyjamada que no se olvida de sus orígenes: "me los he llevado conmigo y no están presos"

En el segundo programa de PyjamadaLola Lolita abre las puertas de su casa para recibir a su viejo amigo Carlos Nebot, el cantante Omar Montes y a su hermana, la también creadora de contenido Sofía Surfers.

Mientras hablaban en el salón Lola quería saber si Omar había tenido alguna "mala experiencia" y por eso llevaba guardaespaldas aunque ella considera que no son guardaespaldas si no más bien "orangutanes" por lo grandes que son.

Omar entre risas confesaba que él no lleva guardaespaldas que son "los compradres del barrio" y que los lleva con él para que no estén en el barrio "maleando".

Además se llena de orgullo, y normal, presumiendo de que en los 10 años que lleva dentro de la industria musical un "montón de gente" de su barrio que se dedicaban "a buscarse la vida en la calle" ahora trabajan con él y gracias a eso "no están presos". Y es que como el cantante afirma "eso ya es ganar".

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