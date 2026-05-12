La yaya de Lola Lolita, la estrella del primer programa de Pyjamada

Cuando suena la puerta en Pyjamada como espectador nunca sabes lo que te vas a encontrar pero esta vez la sorprendida fue Lola Lolita que mientras jugaba con sus hermanos sonó el timbre de su casa y al abrir la puerta se encontró con su yaya.

Su abuela que había venido directa desde Elche llegaba a la capital de España por primera vez. En apenas unos segundos se convirtió en la estrella del primer programa. Su desparpajo y sus divertidas respuestas han conseguido que la yaya sea icónica.

Lola completamente en shock le preguntaba que "cómo había llegado a Madrid" a lo que Dolores le respondió que "sentada en el coche" lo que hizo a la familia Moreno estallar en risas. Como toda abuela que se precie no tardó en preguntar por Alonso, el novio de Lola.

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