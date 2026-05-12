¿Cómo es montar un set de rodaje en tu casa? Lola Lolita nos confiesa los pros y contras de hacer Pyjamada en su salón
Repasamos con la influencer cómo ha sido el rodaje del programa.
Pyjamada es el nuevo formato de Flooxer en el que Lola Lolita va a recibir en su casa a diversos invitados con los que compartirá tiempo y confesiones.
Así que sabiendo que había puesto su casa como set de grabación hemos querido saber cómo ha sido el rodaje. 3 días de grabación en las que la influencer ha abierto las puertas de su casa no solo a sus invitados si no también a todos los equipos que han hecho posible este formato.
La influencer nos confiesa que por dentro fue un poco "caótico" y que había sido un poco "estresante". A la decoración de su casa añadió focos y cámaras. Aunque esto no fue inconveniente para que estuviera "más cómoda" y "natural y sincera" que "nunca" nos confesaba Lola Lolita.
De todas las anécdotas que han surgido en este rodaje se queda con la primera. El primer día de rodaje no le había dado tiempo ni a lavarse la cara y al salir de su habitación se encontró de frente con un hombre al que por supuesto no conocía de nada, nos cuenta entre risas.
Ya puedes disfrutar del primer capítulo de Pyjamada, cada jueves no te pierdas uno nuevo en Flooxer y atresplayer.
