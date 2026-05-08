A Lola Lolita le "entran los calores" con el primer capítulo de Pyjamada

Desde el 7 de mayo podemos disfrutar de Pyjamada, el nuevo formato de Flooxer, en el que la influencer Lola Lolita nos abre las puertas de su casa donde recibirá a amigos, familiares y otros rostros muy conocidos. Durante 6 programas se tratarán temas que para Lola son muy importantes como la familia, la maternidad o la fama entre otros.

Ayer en un estreno simultaneo a las 21 horas se estrenaba la primera parte del capítulo de la familia en Flooxer y el preestreno del segundo capítulo en atresplayer y Lola se reunió con multitud de amigos para ver un capítulo en una cama gigante. Nadie se quiso perder este evento en el que no faltó ningún detalle.

Javi Hoyos tiene claro que este formato da "para vídeo continúo de salseo". Lola nos reconocía que le daba "vergüenza" y que incluso "le entraban los calores" por tener que enseñar cosas tan personales delante de tanta gente.

Lucía de la Puerta sentencia que "sorprende" y Shannis va más allá y le recrimina a la reina de tiktok que ella "quería salir". ¡No te pierdas las reacciones del resto de invitados!

Y si ya has visto el primer capítulo de Pyjamada en abierto en Flooxer adelántate a la emisión en atresplayer.