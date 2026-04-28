Flooxer estrena el jueves 7 de mayo Pyjamada, el nuevo docurreality con Lola Lolita como anfitriona

Flooxer estrena Pyjamada, un nuevo docurreality original con Lola Lolita como anfitriona, este próximo 7 de mayo. La influencer abrirá las puertas de su casa para mostrar su lado más personal en un formato en el que compartirá momentos únicos junto a reconocidos invitados, familiares y amigos de su entorno más cercano.

A lo largo de seis episodios, la creadora de contenido celebrará diferentes fiestas de pijamas en su hogar, donde diversas personalidades se adentrarán en su universo más íntimo y descubrirán quién es realmente Lola Moreno.

En cada programa, el formato se estructurará en torno a un tema clave en la vida de la influencer, abordando aspectos como sus orígenes, su salto a la fama o sus inquietudes de futuro. Estas “pyjamadas” temáticas servirán como hilo conductor para generar conversaciones cercanas, dinámicas y emocionales, en un entorno que favorecerá la complicidad entre los invitados.

El programa contará con la participación de conocidos rostros como Omar Montes, Dulceida, Marina Rivers, Laura Escanes, Javi Hoyos, Naiara, Marina Mese, Lucía De La Puerta, Judith Arias, Dani Mateo y Susi Caramelo, a los que se sumarán también familiares, amigos y personas del entorno más cercano de Lola, como pueden ser su madre, sus hermanos, su abuela, los amigos de Elche o los de Madrid.

De este modo, Pyjamada construye un espacio único en el que confluyen celebridades y su círculo más próximo para ofrecer un retrato completo y auténtico de la influencer. Además, a lo largo de la temporada aparecerán invitados especiales que sorprenderán incluso a la propia Lola.

Producido por Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios y Cultura Inquieta Films, Pyjamada combinará diversión, emoción y muchas sorpresas en un formato que promete mostrar una faceta inédita de una de las creadoras digitales más influyentes del momento.

Lola Lolita, un referente con millones de seguidores

Lola Lolita, cuyo nombre real es Lola Moreno Marco, es una creadora de contenido española nacida el 5 de abril de 2002 en Elche. Comenzó en Musical.ly compartiendo vídeos de baile y contenido cotidiano, y posteriormente alcanzó gran popularidad en TikTok, ampliando después su presencia a Instagram y YouTube.

Actualmente cuenta con aproximadamente 18,4 millones de seguidores en total, lo que la convierte en una de las influencers más destacadas de España. Su estilo cercano, espontáneo y constante le ha permitido conectar especialmente con el público joven.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, entre los que destacan TikToker del Año (2022, 2023 y 2024), Ídolo del Año 2025 y Mejor Creadora de Contenido 2023, además de otros reconocimientos en el ámbito digital y lifestyle.

También ha trabajado con marcas como L'Oréal Paris y ha desfilado en la Paris Fashion Week. Su relevancia la ha llevado a asistir a grandes eventos internacionales como el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, el Festival de Málaga, los Premios Goya, los MTV Europe Music Awards y los premios Grammy.

Además, ha publicado tres libros, colaborado con artistas y participado en televisión, destacando su presencia en El Hormiguero y El Desafío. También ha impulsado su propio evento, Lola Lolita Land, que ya va por su tercera edición. Actualmente, continúa creciendo como figura pública, destacando por su autenticidad y adaptación a las tendencias digitales.