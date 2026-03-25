¡En exclusiva! Desvelamos las primeras imágenes de Pyjamada, el nuevo docurreality de Flooxer con Lola Lolita como anfitriona

Flooxer presenta las primeras imágenes de Pyjamada, un nuevo docurreality original con Lola Lolita como anfitriona. La influencer abrirá las puertas de su casa para mostrar su lado más personal en un formato en el que compartirá momentos únicos junto a reconocidos invitados, familiares y amigos de su entorno más cercano.

A lo largo de seis episodios, la creadora de contenido celebrará diferentes fiestas de pijamas en su hogar, donde diversas personalidades se adentrarán en su universo más íntimo y descubrirán quién es realmente Lola Moreno.

En cada programa, el formato se estructurará en torno a un tema clave en la vida de la influencer, abordando aspectos como sus orígenes, su salto a la fama o sus inquietudes de futuro. Estas “pyjamadas” temáticas servirán como hilo conductor para generar conversaciones cercanas, dinámicas y emocionales, en un entorno que favorecerá la complicidad entre los invitados.

El programa contará con la participación de conocidos rostros como Omar Montes, Dulceida, Marina Rivers, Laura Escanes, Javi Hoyos, Naiara, Dani Mateo y Susi Caramelo, a los que se sumarán también familiares, amigos y personas del entorno más cercano de Lola, como pueden ser su madre, sus hermanos, su abuela, las amigas de Elche o las de Madrid.

De este modo, Pyjamada construye un espacio único en el que confluyen celebridades y su círculo más próximo para ofrecer un retrato completo y auténtico de la influencer. Además, a lo lardo de la temporada aparecerán invitados especiales que sorprenderán incluso a la propia Lola.

Producido por Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios y Cultura Inquieta Films, Pyjamada combinará diversión, emoción y muchas sorpresas en un formato que promete mostrar una faceta inédita de una de las creadoras digitales más influyentes del momento.

Lola Lolita, un referente con millones de seguidores

Lola Lolita protagoniza Pyjamada, el docurreality en el que ejercerá como anfitriona y eje central de cada entrega. Considerada una de las mayores influencers de España y un referente en la creación de contenido en redes sociales, acumula más de 13,7 millones de seguidores en TikTok y 4,3 millones en Instagram. Además, se ha consolidado como una figura destacada en televisión tras su participación como concursante en El Desafío y su presencia en El Hormiguero, donde cuenta con una sección propia en el programa más visto de la televisión.

Con su naturalidad y carisma, Lola abrirá las puertas de su casa para guiar a los espectadores a través de estas fiestas de pijamas, en las que compartirá confidencias, recuerdos y momentos únicos junto a sus invitados. A lo largo del programa, mostrará su faceta más personal, permitiendo descubrir quién es realmente más allá de su presencia en redes sociales, en el que supone uno de sus proyectos más personales hasta la fecha.