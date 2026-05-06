Todavía no has visto algo así; palabra de Lola Lolita. Descubre los motivos por los que no te ouedes perder el estreno de Pyjamada

En cuestión de horas podremos disfrutar de Pyjamada el nuevo formato de Flooxer en el que la estrella de Tiktok, Lola Lolita nos abre las puertas de su casa, literalmente.

Durante 6 programas Lola Lolita recibirá en su casa a diversos invitados, amigos de toda la vida, familiares y otros rostros muy conocidos para hablar de temas tan trascendentales como la vida o la maternidad.

Descubrir cómo es la casa de la reina de Tiktok ya es motivo suficiente para no perderse el programa. O saber qué habló con invitados inesperados como Javi Hoyos o el reencuentro con viejos amigos como Carlos Nebot.

Por si todavía te lo estás pensando le hemos preguntado a Lola que cuáles considera ella que son los motivos por los que no te puedes perder el estreno. Y ella lo tiene claro es algo "que no hemos visto todavía" además tiene claro que pasaremos "muy buen rato".

Así que ya sabes, te esperamos el 7 de mayo en Flooxer y atresplayer para poder disfrutar de la primera entrega de Pyjamada.