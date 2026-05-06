Flooxer estrena mañana jueves ‘Pyjamada’, el docurreality con Lola Lolita, que presenta además su tráiler oficial

Flooxer estrena mañana jueves, a las 21.00 horas, Pyjamada, un nuevo docurreality original con Lola Lolita como anfitriona. La influencer abrirá las puertas de su casa para mostrar su lado más personal en un formato en el que compartirá momentos únicos junto a reconocidos invitados, familiares y amigos de su entorno más cercano. A partir de este jueves, los suscriptores premium de atresplayer podrán adelantarse a la emisión en Flooxer con un nuevo episodio de estreno.

A lo largo de seis episodios, la creadora de contenido celebrará diferentes fiestas de pijamas en su hogar, donde diversas personalidades se adentrarán en su universo más íntimo y descubrirán quién es realmente Lola Moreno.

En cada programa, el formato se estructurará en torno a un tema clave en la vida de la influencer, abordando aspectos como sus orígenes, su salto a la fama o sus inquietudes de futuro. Estas "pyjamadas" temáticas servirán como hilo conductor para generar conversaciones cercanas, dinámicas y emocionales, en un entorno que favorecerá la complicidad entre los invitados.

El programa contará con la participación de conocidos rostros como Omar Montes, Dulceida, Marina Riverss, Laura Escanes, Javi Hoyos, Naiara, Marina Mese, Lucía de la Puerta, Judith Arias, Dani Mateo y Susi Caramelo, a los que se sumarán también familiares, amigos y personas del entorno más cercano de Lola, como pueden ser su madre, sus hermanos, su abuela, los amigos de Elche o los de Madrid.

De este modo, Pyjamada construye un espacio único en el que confluyen celebridades y su círculo más próximo para ofrecer un retrato completo y auténtico de la influencer. Además, a lo largo de la temporada aparecerán invitados especiales que sorprenderán incluso a la propia Lola.

Producido por Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios y Cultura Inquieta Films, Pyjamada combinará diversión, emoción y muchas sorpresas en un formato que promete mostrar una faceta inédita de una de las creadoras digitales más influyentes del momento.

Lola Lolita invita a su familia a la primera pyjamada

Lola Lolita invita a su familia a una pyjamada en su casa de Madrid y recibe una visita inesperada que, entre risas y anécdotas, desvela el lado más emotivo de la anfitriona.

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Omar Montes, Carlos Nebot, Sofía Surfers y Lola Lolita en Pyjamada | atresplayer

La noche se vuelve más íntima con la llegada de Omar Montes y Carlos Nebot, con los que revive sus inicios en redes, la fama y cómo se cruzaron sus caminos.