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Sofía Surfers y las bromas internas que “no nos puede contar” en el segundo programa de Pyjamada

En la segunda parte del capítulo de Mi Familia, Lola Lolita recibía a su hermana Sofía Moreno, la influencer conocida como Sofía Surfers, entre otros.

Sofía Surfers y las bromas internas que “no nos puede contar” en el segundo programa de Pyjamada

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Lola y Sofía Moreno acumulan millones de seguidores en sus redes sociales. Viven una vida de ensueño, viajes por todo el mundo, los mejores restaurantes, primera fila en conciertos y festivales… Con la suerte de que pueden vivir todo eso juntas.

Las hermanas que se llevan algo más de dos años han crecido toda la vida muy unidas, algo que según nos confirma Sofía sigue así aunque ya no vivan juntas.

Como todas las hermanas que se precien también discuten por la ropa. Y hemos querido saber cuáles son sus bromas internas pero entre risas nos ha confesado que “no nos lo puede contar” porque son de “su vida privada”.

Disfruta de la entrevista completa y no te pierdas Pyjamada en Flooxer y atresplayer.

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